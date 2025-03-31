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Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

11:1231/03/2025, Pazartesi
AA
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Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmen yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarındaki denetimlerinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


#İl Jandarma Komutanlığı
#Edirne
#Kırklareli

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