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İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Polisler kuş uçurtmadı

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Polisler kuş uçurtmadı

21:2210/04/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da yapılan 'huzur' uygulamasında birçok kişinin GBT kontrolü yapıldı.
İstanbul'da yapılan 'huzur' uygulamasında birçok kişinin GBT kontrolü yapıldı.

İstanbul polisi, şehrin birçok ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Farklı birimlerden katılan çok sayıda personelle gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada narkotik köpeği de yer aldı.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere şehrin birçok ilçesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasındaki görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeği "Yona" da uygulamada yer aldı.



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