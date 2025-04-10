İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Polisler kuş uçurtmadı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere şehrin birçok ilçesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.