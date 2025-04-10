Sarıyer'de öğrenci servisiyle pikap çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı

Ekiplerin kontrollerinde, pikap sürücüsü Ünlü ile okul servisi sürücüsü Talanay ve servisteki 9 öğrencinin çeşitli yerlerinden yaralandıkları anlaşıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler ile H.Ç., B.P., E.T.U., S.M. ve Y.E.T. isimli öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.