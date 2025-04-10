Küçükçekmece'de kuş besleyen çocuk araçtan rastgele ateşlenen kurşunla yaralandı

Küçükçekmece'de yol kenarında bulunan boş arazide arkadaşları ile birlikte kuş besleyen 15 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir araçtan açılan rastgele ateş nedeniyle vurularak yaralandı. Polis, ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 17.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki boş arazide meydana geldi. Arazi içerisinde arkadaşları ile birlikte kuş besleyen 15 yaşındaki İ.K., yoldan geçen aracın içerisinden tabanca ile rastgele ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.
Ateş açılan araç olay yerinden kaçarken, İ.K.'nin yanındaki arkadaşlarının ihbarı sonucu bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.