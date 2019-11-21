Gündem Kayseride 1300 metre uzunluğunda Türkiyenin en uzun yeraltı şehri keşfedildi
KAYSERİ

Kayseri'de 1300 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun yeraltı şehri keşfedildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Türkiye'de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var.
Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay daha önce sık sık yeraltı şehrinin bulunduğu belirtilen Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Kentte heyecan yaratan gelişme sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeraltı şehrinde incelemede bulundu. Yeraltı şehrinde önümüzdeki günlerde temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Yeraltı şehri


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamasında, 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye’de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi. Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi.

"Türkiye'nin en uzun yeraltı şehri"

Yeraltı şehri

Büyükbürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ise mahallede daha önce yer altı şehri olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:


  • "Şu an mahallemizde Türkiye'nin en uzun yeraltı şehri olduğu doğrudur. Profesyonel dağcılar ve mağaracılar yeraltı şehrine girerek çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalarla yakından ilgileniyor. Yeraltı şehrinde geçmişe dönük bazı izleri bulmak mümkün. Yeraltı şehri içinde kuyular ve odalar var. Karanlık bir yer olduğu için tedbirsiz girilmiyor. Yeraltı şehrinin 26 kapısının olduğunu biliyoruz. Buranın turizme kazandırılması mahallemiz ve ilçemiz adına çok önemli."

Ekipler çalışmalarına devam ediyor

"Turizme kazandırılması önemli"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaymak da yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasını isteyerek, "Buranın turizme kazandırılması mahallemiz adına çok iyi bir gelişme olur. İnşallah turizme kazandırılır ve mahallemiz dünyada tanınır" diye konuştu.

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