Çocuğunu kurtarmak için Kızılırmak’a giren babanın cansız bedeni bulundu

Küpeli Mahallesi’nde Kızılırmak Nehri’nin kenarına piknik yapmak için giden yabancı uyruklu ailenin çocuklarından H.E. (11), serinlemek için suya girdi. H.E.’nin akıntıya kapılarak çırpındığını gören baba M.E. (40) çocuğunu kurtarmak için suya atladı.