Ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçen 174 sürücüye 34 milyon 800 bin TL ceza

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 53 araca ‘modifiyeli araç kullanmak’ suçundan 265 bin TL, 31 sürücüye ‘abartı egzoz araç kullanmak’ suçundan 496 bin TL, 169 sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçundan 6 milyon 760 bin TL, 174 sürücüye ‘ehliyeti geçici ya da daimi el konulduğu halde araç kullanmak’ suçundan 34 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 sürücüye ‘makas atma’ suçundan 90 bin TL, 263 sürücüye ‘kırmızı ışık ihlali’ suçundan 1 milyon 315 bin TL, 60 sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 1 milyon 500 bin TL, 2 sürücüye ‘alkolmetreye üflememek’ suçundan 300 bin TL ceza uygulandı.