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Kayseri semalarında özel uçuş: Down sendromlu zekiye hayaline kavuştu

Kayseri semalarında özel uçuş: Down sendromlu zekiye hayaline kavuştu

23:4329/06/2026, Pazartesi
DHA
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Down sendromlu Zekiye’nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Down sendromlu Zekiye’nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Kayseri'de yaşayan Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, kendisi için düzenlenen özel etkinlikte yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirdi. Pilot Günay Demir'in harekete geçmesiyle organize edilen uçuş sonrasında Bölükbaşı, bu deneyimi çok beğendiğini söyledi.

Kayseri'de yaşayan Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı’nın, yamaç paraşütü ile uçma hayali pilot Günay Demir’i harekete geçirdi. Bölükbaşı, kendisine özel olarak düzenlenen etkinlik nedeniyle Ali Dağı paraşüt alanına çıktı.

Bölükbaşı, güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesinin ardından pilot Günay Demir eşliğinde yaklaşık 20 dakika tandem yamaç paraşütü yaptı. Kayseri semalarında gerçekleşen uçuşta yamaç paraşütü yapma hayalini gerçekleştiren Bölükbaşı’nın, heyecanı ise pilot kamerasına yansıdı. Kent manzarasını gökyüzünden izleyen Zekiye Bölükbaşı’nın mutluluğu yüzüne yansıdı. Uçuşun ardından duygularını anlatan Bölükbaşı, yamaç paraşütü deneyimini beğendiğini söyledi.





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