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Kayseri'de cami avlusunda bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Kayseri'de cami avlusunda bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

07:5228/06/2026, Pazar
AA
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Foto: AA
Foto: AA

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde cami avlusunda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saraycık Mahallesi'nde yatsı namazı öncesi caminin girişinde sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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