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Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu: Tarlaya düştüğünü gördük ses şiddetliydi

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Kazada iki pilotumuz şehit oldu. İki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

11:50 - 4/06/2024 Salı
AA
Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.
Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

"Tarlaya düştüğünü gördük ses şiddetliydi"

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren
Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığımızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

İki pilotumuz şehit olmuştu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

#Kayseri
#Uçak
#Kocasinan
#Ali Kabak
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