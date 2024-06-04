Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu: Tarlaya düştüğünü gördük ses şiddetliydi

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren

Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığımızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.