Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." denildi.
İki pilotumuz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.