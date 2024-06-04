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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki pilotumuz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını duyurdu. MSB, kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Halil Akkoç
10:23 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:15 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.
Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

İki pilotumuz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.

Güler, mesajında,
"Kahraman silah arkadaşlarımız, 4 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
ifadelerini kullandı.
#Kayseri
#Eğitim uçağı
#son dakika
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