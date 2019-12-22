Kayseri'de işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı

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Osmaniye'de bir kişi tartıştığı oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2 kardeş yaralandı, baba ise gözaltına alındı. Polis hastane önünde ve olayın yaşandığı işyerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.