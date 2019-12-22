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KAYSERİ

Kayseri'de işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel bir doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Evliyalar Yolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu sürücünün de içinde bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kamyonetin takla atması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kamyonetin takla atması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin takla atması sonucu 10 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyonet takla attı

  • Alpaslan Kürklü (39) yönetimindeki 50 FH 887 plakalı, özel bir doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Evliyalar Yolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sonucu sürücü ile birlikte 10 kişi yaralandı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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