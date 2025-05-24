Kayseri'de sahipli köpek çocuğa saldırdı: İki aile birbirine girdi

Melikgazi ilçesinde sahipli bir köpek, evin önünde oynayan küçük çocuğa saldırdı. Çocuğun yaralandığı olay sonrası iki komşu aile birbirine girdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan M.L. isimli 6 yaşındaki erkek çocuğu, evlerinin önünde oyun oynamaya başladı.
Bu sırada aynı caddede bulunan müstakil bir evin bahçesinde bulunan köpek, küçük çocuğa saldırdı.Küçük çocuk köpeğin kolundan ısırması sonucu yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer yandan yaşanan olay nedeniyle çocuğun ailesi ile köpeğin sahibi arasında kavga çıktı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı.