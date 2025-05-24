Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de sahipli köpek çocuğa saldırdı: İki aile birbirine girdi

Kayseri'de sahipli köpek çocuğa saldırdı: İki aile birbirine girdi

13:1224/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı.

Melikgazi ilçesinde sahipli bir köpek, evin önünde oynayan küçük çocuğa saldırdı. Çocuğun yaralandığı olay sonrası iki komşu aile birbirine girdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan M.L. isimli 6 yaşındaki erkek çocuğu, evlerinin önünde oyun oynamaya başladı.


Bu sırada aynı caddede bulunan müstakil bir evin bahçesinde bulunan köpek, küçük çocuğa saldırdı.Küçük çocuk köpeğin kolundan ısırması sonucu yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.




BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Diğer yandan yaşanan olay nedeniyle çocuğun ailesi ile köpeğin sahibi arasında kavga çıktı.


Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı.




#kayseri
#melikgazi
#köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Hangi Tarihte Yapılacak?