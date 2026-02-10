Kayseri’de tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda C.A.T. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde ve aracında yapılan aramalarda Etnografik tarihi eserler kapsamında olan 8 adet kısa dipçik tabanca, 4 adet uzun dipçik tüfek ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 adet bronz tablet, 25 adet bronz heykel, 12 adet bronz obje, 18 adet sikke olmak üzere toplam 80 adet tarihi eser ve 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu.