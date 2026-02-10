Yeni Şafak
Kayseri’de tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

17:1810/02/2026, Salı
IHA
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir şahsın iş yerinde, aracında ve ikametinde yapılan çalışmalarda çok sayıda tarihi eser bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda C.A.T. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde ve aracında yapılan aramalarda Etnografik tarihi eserler kapsamında olan 8 adet kısa dipçik tabanca, 4 adet uzun dipçik tüfek ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 adet bronz tablet, 25 adet bronz heykel, 12 adet bronz obje, 18 adet sikke olmak üzere toplam 80 adet tarihi eser ve 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.




