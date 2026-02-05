Yeni Şafak
Erzurum'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı

12:385/02/2026, Perşembe
AA
Kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 24 zanlının tutuklandığı kaydedildi.
Erzurum'da, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde organize suçların ve kaçakçılığın engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay düzenledikleri 30 operasyonda, 115 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı.

Bu şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 670 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 360 dolu makaron, 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 58 termos, 45 mont, 19 cep telefonu ve 247 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.



#Erzurum
#kaçakçılık
#operasyon
