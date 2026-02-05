Yeni Şafak
Otomobildeki uyuşturucuyu Hera buldu

Otomobildeki uyuşturucuyu Hera buldu

Otomobilin bagaj bölümünde 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram metamfetamin bulundu.
Erzurum’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik arama köpeği Hera ile yapılan aramada 23 kilo 250 gram skunk ve 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Hera’nın da katıldığı aramada otomobilin bagaj bölümünde 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram metamfetamin bulundu.

Aramada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 3 bin 915 TL ile 5 bin ABD doları ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.K. (44) ve S.K. (41) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.




