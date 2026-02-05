Üç ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 123 şüpheli yakalandı

Mersin, Çanakkale ve Isparta'da, özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Çanakkale, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarımıza; 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı. 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.







