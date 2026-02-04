Malatya’da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Malatya’da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçarken park halindeki araçlara çarptı. Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

1 /4 Olay, saat 20.15 Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu üzerinde uygulama yapan Yunus Timleri seyir halinde bulunan hafif bir ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak kaçtı.

2 /4 Yaşanan kovalamacada park halindeki bazı araçlara da çarpan araç, Cevval Sokak’ta sıkıştırıldı.

3 /4 Olayda yaralanan olmazken, araçta yapılan aramada bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.