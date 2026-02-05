Erzurum'da 'kırmızı et projesi' besicilere can simidi olacak

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ürüşan, çalışmanın bölge hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Kırmızı et projesi, besicilerimize can simidi olacak” dedi.

“ÜRETMEK İSTEYEN HERKESİN YANINDAYIZ”

Üreticilere destek mesajı veren Ürüşan, “Üretmek isteyen herkese projelerimizle destek olmaya devam edeceğiz. Erzurum’un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile yüksek büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sağlayacak. Hangi alanda olursa olsun üretim yapmak isteyen üreticilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.









PİLOT UYGULAMA İLE BESİLİK ÜRETİM ARTACAK

Pilot proje hakkında bilgi veren Ürüşan, “Besilik hayvan üretimini artırmayı hedefleyen pilot projede, etçi ırk sperma kullanılarak Erzurum’un geniş mera ve büyükbaş varlığıyla üretim desteklenecek” diye konuştu.

SAHADA BAŞARI İÇİN TEKNİK KRİTERLER

Projenin uygulanma aşamasında dikkat edilecek hususlara da değinen Ürüşan, “Uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için doğru hayvan seçiminin yapılması, infertil hayvanların kapsam dışında tutulması ve projenin daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesi hedefleniyor” dedi.

ERZURUM İÇİN EKONOMİK VE SOSYAL KATKI HEDEFİ

Kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik beklentilerini dile getiren Ürüşan, “Erzurum’da kırmızı et üretimini artırmak ve besilik materyal üretimini desteklemek amacıyla kırmızı et, suni tohumlama projesi besicilerimize can simidi olacak” ifadelerini kullandı.

ERZURUM CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Ürüşan, açıklamasının sonunda projenin kente sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, “Erzurum’un modern ve sürdürülebilir hayvancılık yatırımları açısından güçlü bir cazibe merkezi haline gelmesini; üreticilerimize, yatırımcılarımıza ve ilimize ekonomik, sosyal ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Bu kıymetli proje çalışmasının Erzurum’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.







