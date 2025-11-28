İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında protokol yapıldı. Buna göre, yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunulacak. Tereyağı fiyatları da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 liraya satılacak.

﻿﻿YIL SONUNA KADAR DANA KIYMA KİLOGRAMI 485 LİRADAN, DANA KUŞBAŞI 510 LİRADAN SATILACAK

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

﻿TEREYAĞI FİYATI SABİTLENDİ: 384 LİRA

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.