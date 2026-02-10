Yeni Şafak
Kastamonu’da kaçakçılık operasyonu: Üç gözaltı

00:3110/02/2026, Salı
AA
Operasyonda cep telefonları ve tarihi eserler ele geçirildi.
Operasyonda cep telefonları ve tarihi eserler ele geçirildi.

Kastamonu’da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu, etil alkol ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 38 cep telefonu, 20 litre etil alkol, 34 sikke, yüzük, 2 tarihi obje ve dedektör ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler M.T, S.K. ve V.Ç. gözaltına alındı.



