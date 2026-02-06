Kastamonu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Programda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentsel arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma takdim edildi.
Kastamonu’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Valilik tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından hayatını kaybedenler için dua edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu.
Programda ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentsel arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma takdim edildi.
