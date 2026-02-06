Erzincan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü duyurdu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli bir paniğe neden olurken sarsıntının yerin sadece 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi hissedilirliği artırdı. Saat 14:16’da kaydedilen sarsıntıya dair detayları AFAD son depremler sayfası üzerinden duyurdu.

Depremin merkez üssünün 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında olduğu açıklandı. Sarsıntıya ilişkin teknik veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.