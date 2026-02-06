Yeni Şafak
Erzincan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü duyurdu

14:266/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kemah merkezli meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, yerin yalnızca 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yüzeye oldukça yakın bir noktada kaydedilen sarsıntı, sadece Erzincan merkezinde değil, çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi. Saat 14:16’da kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli bir paniğe neden olurken sarsıntının yerin sadece 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi hissedilirliği artırdı. Saat 14:16’da kaydedilen sarsıntıya dair detayları AFAD son depremler sayfası üzerinden duyurdu.

KEMAH SAAT 14.16'DA 4.9'LUK DEPREM İLE SALLANDI

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Depremin merkez üssünün 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında olduğu açıklandı. Sarsıntıya ilişkin teknik veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.

VALİ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirdi.



