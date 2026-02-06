Erzincan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü duyurdu

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kemah merkezli meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, yerin yalnızca 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yüzeye oldukça yakın bir noktada kaydedilen sarsıntı, sadece Erzincan merkezinde değil, çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi. Saat 14:16’da kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri.
KEMAH SAAT 14.16'DA 4.9'LUK DEPREM İLE SALLANDI
Depremin merkez üssünün 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında olduğu açıklandı. Sarsıntıya ilişkin teknik veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.
VALİ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirdi.