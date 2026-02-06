6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümü: Kızılay deprem bölgesi desteklerini şubeler eliyle sürdürecek

Türk Kızılay, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akut dönemde yaklaşık 80 bin gönüllüsüyle seferber olan Kızılay, 427 milyonu aşkın sıcak yemek ve 4 milyona yakın yardım malzemesi dağıtarak acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştı. Ardından depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu Toplumsal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, barınma ile su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirdi.

Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği programlarla bugüne kadar 548 bini aşkın haneye toplam 3,3 milyar TL nakit destek sağladı. Tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları kapsamında ise 10 bini aşkın esnaf ve çiftçiye yaklaşık 500 milyon TL nakit destek sağladı. Kızılay, konteyner kentlere temiz içme suyu sağlanması için kurduğu sabit ve ev tipi su arıtma sistemleriyle afetzedelerin güvenli suya erişimini kolaylaştırdı. Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek içinse 100. Yıl Kütüphaneleri’ni hayata geçirdi.

“Söz verdiğimiz gibi”

Depremin üçüncü yılında bölgede kalıcı konut teslimatlarının ilerlemesi ve geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte Kızılay, afetzedelere yönelik çalışmaların devamlılığını bölgedeki şube ve temsilcilikler eliyle sağlayacak. Şubeler, başta sosyal yardım ve toplum sağlığı destekleri olmak üzere çok yönlü destek çalışmalarını yerel düzeyde sürdürecek.