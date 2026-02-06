Yeni Şafak
Tavşanlı’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

23:256/02/2026, Cuma
G: 7/02/2026, Cumartesi
IHA
Tavşanlı’da vefat eden vatandaşlar dualarla yad edildi.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen "Asrın Felaketi"nin yıl dönümünde, Tavşanlı’da vefat eden vatandaşlar dualarla yad edildi. Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programlar kapsamında ilçe genelindeki camilerde ve gençlik merkezlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Anma etkinliklerinin ana merkezi tarihi Ulu Camii oldu. Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Vaiz Ramazan Akyol tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Tavşanlı’daki gençlik merkezlerinde ve camilerde de rutin olarak sürdürülen "Cami-Gençlik Buluşmaları"nın bu haftaki ana teması 6 Şubat depremleri oldu. Din görevlileri eşliğinde bir araya gelen gençler, depremde yitirilen canlar için hatimler bağışlayıp dualar etti.

İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, "Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yüce Rabbimiz ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin" denildi.



#Kütahya
#Deprem
#Kahramanmaraş
