'Kazanma garantili kupon' vaadiyle vurgun: 6 aylık takibin ardından harekete geçildi

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı. 6 ay teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziran’da operasyon düzenlendi.

Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir’de 50 polisle, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı.

OYNAT 01:26 Film sahnelerini aratmayan operasyon: 2 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi! Kocaeli, İstanbul, Bolu ve Muğla illerinde teknoloji marketlerine girerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik eşya çalan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Çetenin gerçekleştirdiği soygunlar teknoloji marketlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Üç kişi aranıyor

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

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Şüphelilerden 9’unun Kars’ta, hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandıran 6 kişinin Mersin’de, 1 kişinin Muğla’da, 1 kişinin de İzmir’de sorguları sürüyor.