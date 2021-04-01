Gündem On milyonluk vurgun Yine asker ve polis numarası
İSTANBUL

On milyonluk vurgun: ​Yine asker ve polis numarası

On milyonluk vurgun:  Yine asker ve polis numarası

Telefonlarla vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplam 10 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların suç dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
On milyonluk vurgun: ​Yine asker ve polis numarası
14 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan suç örgütü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, İzmir ve Urfa’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan suç örgütünün peşine düştü. Suç örgütü üyeleri, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden para ve ziynet eşyalarını sivil polis izlenimi verilmiş şüphelilere teslim ettirerek ya da belirledikleri bir yere bırakmalarını söyleyerek dolandırıcılık yapıyordu. YAN-DOL Büro Amirliği ekipleri suç örgütüne İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yaptı.

'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı
GÜNDEM
'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı

TEKNİK TAKİP YAPILDI

  • Polis ekiplerince yapılan teknik takipli operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla 14 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 14 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

Film gibi dolandırıcılık: Böyle kardeş olmaz olsun
GÜNDEM
Film gibi dolandırıcılık: Böyle kardeş olmaz olsun

SİCİLLERİ KABARIK

Yakalanan şüphelilerden Mustafa G.’nin 18, Mustafa K.’nın 14, Filiz K.’nın 1, Kaan S.’nin 1, Menderes A.’nın 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler Mesut A. ve Murat K.’nın suç kayıtlarının olmadığı belirlenirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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