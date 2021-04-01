On milyonluk vurgun: ​Yine asker ve polis numarası

İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan suç örgütü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, İzmir ve Urfa’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan suç örgütünün peşine düştü. Suç örgütü üyeleri, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden para ve ziynet eşyalarını sivil polis izlenimi verilmiş şüphelilere teslim ettirerek ya da belirledikleri bir yere bırakmalarını söyleyerek dolandırıcılık yapıyordu. YAN-DOL Büro Amirliği ekipleri suç örgütüne İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yaptı.

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TEKNİK TAKİP YAPILDI

Polis ekiplerince yapılan teknik takipli operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla 14 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 14 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

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SİCİLLERİ KABARIK

Yakalanan şüphelilerden Mustafa G.’nin 18, Mustafa K.’nın 14, Filiz K.’nın 1, Kaan S.’nin 1, Menderes A.’nın 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler Mesut A. ve Murat K.’nın suç kayıtlarının olmadığı belirlenirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.