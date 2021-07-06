Kemal Kılıçdaroğlu: 'İsraf haram' deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen ve çiftçilerin ardından şimdi de AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı. "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah" diyen Kılıçdaroğlu, israfı haram ve günah olarak kabul edenlerin hala AK Parti'ye oy vermeye devam etmesi halinde onların da "günah işlediğini" savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenini hedef aldı.
Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.
Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti’ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.