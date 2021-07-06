Kemal Kılıçdaroğlu: 'İsraf haram' deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenini hedef aldı.

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.

OYNAT 00:46 Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti'ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Hala oy veriyorsan günah işliyorsun"

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti’ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.