Gündem Kemal Kılıçdaroğlu İsraf haram deyip hala AK Partiye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İsraf haram' deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen ve çiftçilerin ardından şimdi de AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı. "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah" diyen Kılıçdaroğlu, israfı haram ve günah olarak kabul edenlerin hala AK Parti'ye oy vermeye devam etmesi halinde onların da "günah işlediğini" savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf haram deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenini hedef aldı.

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun
OYNAT 00:46
Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti'ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun” ifadelerini kullandı.

"Hala oy veriyorsan günah işliyorsun"

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti’ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere sert çıktı. AK Parti'ye oy veren çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.
Artık sadece Merve değilim

'Artık sadece
Merve değilim'

​Genç sporcunun babası: Tüm aileler kızlarına destek olsunlar.
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf haram deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

An-26 tipi uçak 22 kişiyi taşıyordu.

Salgının sonu aşı ile geliyor.

14 yıldır <br>yollardalar

14 yıldır
yollardalar

94 model minibüsü 'eve' dönüştürdü: Ülkeyi karış karış geziyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.
Süre sınırı olabilir

Süre sınırı olabilir

​Windows 11'e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.