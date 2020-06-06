Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı

Antalya'da Manavgat'ın tarihi Sarı Köprüsü üzerinde perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, S.D. ve arkadaşları Suriyeli Ömer Şeyh ve arkadaşından sigara istedi. Ömer Şeyh sigara vermeyi reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan ekmek bıçağıyla Ömer Şeyh'i bıçakla yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekibi, yaralanan Ömer Şeyh'e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. Vatandaşların müdahale ettiği Ömer Şeyh, çağırılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya'ya sevk edildi.

DHA Sigara vermeyen geni bıçakladılar.

Vatandaşların da yardımıyla şüphelilerden İ.K., Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki otoparkın yanında yakalandı. Bir binanın çatı katına çıkarak saklanan S.D. de polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, olayla ilgili D.D. ve T.Ö.'yü de gözaltına aldı. S.D.'nin kullandığı ekmek bıçağı da olay yeri yakınlarda bulundu.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen S.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekmeyin, neden çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.

DHA Antalya'da sigara vermeyen genci bıçakladılar.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, D.D. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında Ömer Şeyh'in yanında bulunan Suriyeli arkadaşı, 4 kişinin yanlarına geldiğini söyleyerek, "Bizden sigara istediler. Vermedik. Bunun üzerine Ömer'i bıçaklayıp kaçtılar. Ben de korktum polise haber vermeye gittim" dedi.

Görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz ise, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.

DHA Antalya'da sigara vermeyen genci bıçakladılar.