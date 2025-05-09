Kılıçdaroğlu 'Aklan da gel' derdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, CHP’yi ikiye böldü. Yönetim, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkma görüntüsü verse de parti içinde İmamoğlu’nun suçsuz olmadığını dile getiren bir kesim de bulunuyor. İmamoğlu’nun aklanana kadar soru işaretli biri olduğunu düşünen parti içi muhalefet, İmamoğlu’nun bu süreçte CHP'den istifa etmesi gerektiği görüşünde.





CHP İÇİN KÖTÜ BİR İMAJ

Muhalif kanat, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a bu şekilde yaklaşıldığını, bu isimler için parti içi müfettiş görevlendirildiğini hatırlatıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar da o dönem Hazinedar için “CHP’den ayrılmazsan partiden atarız” mesajı verildiğini ifade etti. Muhalifler, “Bu durum Kılıçdaroğlu döneminde gerçekleşse, Ekrem Bey’in istifasını isterdi. Aklanana kadar görevine devam etmez, CHP ile ilişkisi bulunmazdı. Aklanmazsa görevine geri dönemezdi” önerisini dile getiriyor. İmamoğlu’nun halen CHP üyesi olması ve parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığının konuşulmasının CHP için kötü bir imaj olduğunu belirten muhalif isimler, şaibeli kurultay ile yönetim değişmemiş olsa partinin rüşvet ve yolsuzlukla anılmayacağını ifade ediyor.





KILIÇDAROĞLU "ADAY YAPMA” DEDİ

Kılıçdaroğlu’nun, 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel’den 4 ismi aday göstermemesini istediği belirtildi. Bu isimlerin görevden uzaklaştırılan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olduğu öğrenildi. Ancak Genel Merkez, İmamoğlu’nun baskısı sonucu bu isimleri aday gösterdi.





MAĞDUR SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu şaibeli kurultaya yönelik soruşturma sürüyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38’inci Olağan Kurultayı'nda delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı. Bu kapsamda başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye gitmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "CHP'nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce de davet edildim, gitmedim. Bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi.





Artık suça tahrik edemeyecek

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X'teki hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabının, “suç işlemeye tahrik” suçunun ihlali ile suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişime engellendiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, erişim engeli kalkana kadar kendisine ait “Mansur Yavaş 2025” hesabının, İmamoğlu adına kullanılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de engel kararından sonra Silivri'ye gitti. Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda İmamoğlu ile görüşen Özel, cezaevi çıkışında darbenin dijital ayağıyla karşı karşıya olduklarını öne sürüp “İmamoğlu'nun uluslararası hesabı artık ana hesabı olacak. Artık tüm açıklamalar o hesaptan verilecek” dedi. Savcılığın söz konusu “@imamoglu_int” hesabı için de harekete geçmesi bekleniyor.





Suçun itirafı gibi

560 milyar TL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiası olan İBB soruşturmasında tutuklanan şüpheliler, yeni avukatlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bu ziyaretlerin çok tanınmayan genç avukatlar tarafından yapıldığı öğrenildi. İBB adına cezaevine giden avukatlar, yeni vaatlerle çözülmeyi engellemeye çalışıyor. Görüştükleri tutuklulara "birçok ülkenin soruşturmayı yakından izlediğini" söyleyen avukatlar, Avrupa Parlamentosu’nun arkalarında olduğunu belirterek “Soruşturma ile ilgili iddianame çıkarsa, hepiniz özgürlüğe kavuşacaksınız. Savcılığın iddianameyi adli tatil öncesi yazacağını biliyoruz. İlk celsede çıkarız. Konuşmayın, çözülmeyin” telkininde bulunuyor. Avukatlar tarafından tutuklulara “Konuşmayın, çözülmeyin” uyarısı yapılması, suçun itirafı olarak değerlendirildi.



