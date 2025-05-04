O da adaylık istiyor

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına bir isim daha katıldı. Parti kulislerinde, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalara başladığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olma olasılığının ortadan kalkması halinde vekil bir aday ile yarışa girileceğini açıklamasının ardından Tan da düğmeye bastı. Tan'ın parti içindeki karışıklıklardan faydalanıp cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtiliyor. Tan, hem Meclis Genel Kurulu'nda hem de Genel Merkez'de yaptığı açıklamalarla daha görünür olmaya gayret ediyor.





BUNLARLA HATIRLANIYOR

Geçmişte Tel Aviv ve Washington'da görev yapan Tan'ın ABD'deki Yahudi gruplarla yakınlığı biliniyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı eleştirmeyen Tan, her seferinde Hamas'ı suçlayan açıklamalar yaptı. Emekli olduktan sonra bir dönem lobicilik yapan Tan'ın ismi Uber'in faaliyetleri ile ilgili yayınlanan belgelerde de yer aldı. Washington Büyükelçisi olduğu dönem FETÖ'nün derneklerini sık sık ziyaret eden Tan, firari FETÖ'cü Faruk Taban'ın elinden de ödül aldı. CHP’nin dış politikasına yön veren Tan, Türkiye’nin ortaya koyduğu “Mavi Vatan” doktrinini “masal” olarak nitelemiş, TSK’yı da Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetmişti.





TEŞKİLAT RAHATSIZ

Daha önce CHP teşkilatlarında hiç görev yapmayan Tan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son dakikada İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan aday gösterilmesi o dönem parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu. Özel karşısında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tan'ın İlhan Uzel gibi isimleri ekarte edip son kongrede Genel Başkan Yardımcısı olması da partide şoke etkisi yapmıştı.



