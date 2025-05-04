Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
O da adaylık istiyor

O da adaylık istiyor

Haber Merkezi
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Namık Tan
Namık Tan

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına bir isim daha katıldı. Parti kulislerinde Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın adaylık için çalışmalara başladığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özel’in, İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle başka isimleri gündeme getirmesinin ardından Tan da daha fazla görünür olmaya başladı.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına bir isim daha katıldı. Parti kulislerinde, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalara başladığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olma olasılığının ortadan kalkması halinde vekil bir aday ile yarışa girileceğini açıklamasının ardından Tan da düğmeye bastı. Tan'ın parti içindeki karışıklıklardan faydalanıp cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtiliyor. Tan, hem Meclis Genel Kurulu'nda hem de Genel Merkez'de yaptığı açıklamalarla daha görünür olmaya gayret ediyor.


BUNLARLA HATIRLANIYOR

Geçmişte Tel Aviv ve Washington'da görev yapan Tan'ın ABD'deki Yahudi gruplarla yakınlığı biliniyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı eleştirmeyen Tan, her seferinde Hamas'ı suçlayan açıklamalar yaptı. Emekli olduktan sonra bir dönem lobicilik yapan Tan'ın ismi Uber'in faaliyetleri ile ilgili yayınlanan belgelerde de yer aldı. Washington Büyükelçisi olduğu dönem FETÖ'nün derneklerini sık sık ziyaret eden Tan, firari FETÖ'cü Faruk Taban'ın elinden de ödül aldı. CHP’nin dış politikasına yön veren Tan, Türkiye’nin ortaya koyduğu “Mavi Vatan” doktrinini “masal” olarak nitelemiş, TSK’yı da Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetmişti.


TEŞKİLAT RAHATSIZ

Daha önce CHP teşkilatlarında hiç görev yapmayan Tan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son dakikada İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan aday gösterilmesi o dönem parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu. Özel karşısında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tan'ın İlhan Uzel gibi isimleri ekarte edip son kongrede Genel Başkan Yardımcısı olması da partide şoke etkisi yapmıştı.


#politika
#CHP
#Namık Tan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama