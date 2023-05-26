Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir 'Çok ilginç' diyerek paylaşmıştı: 'Oğan'ın yeğeniyim' diyen gençten 'Şaka yaptım' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'in paylaştığı gençten 'Şaka yaptım' açıklaması geldi.
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Demir: Çok ilginç bir videoya denk geldim
Oğan'ın yeğeni olduğu söyleyen gençten açıklama: Şaka yaptım
Ancak Demir'in ilginç bulduğu açıklamalar gerçek dışı çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklamada bulunan Emir Kalkan isimli genç, Oğan'ın yeğeni olmadığını ve şaka yaptığını ifade etti.
Demir ise görüntülerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.