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Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir 'Çok ilginç' diyerek paylaşmıştı: 'Oğan'ın yeğeniyim' diyen gençten 'Şaka yaptım' açıklaması

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, bir sokak röportajında Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen gencin görüntüsünü paylaşarak "Çok ilginç bir videoya denk geldim" notunu düştü. Ancak Demir'in ilginç bulduğu açıklamalar gerçek dışı çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklamada bulunan Emir Kalkan isimli genç, Oğan'ın yeğeni olmadığını ve şaka yaptığını ifade etti. Demir ise görüntülerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.

10:25 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'in paylaştığı gençten 'Şaka yaptım' açıklaması geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'in paylaştığı gençten 'Şaka yaptım' açıklaması geldi.

İstanbul'da yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan bir genç, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Oğan'ın öz dayısı olduğunu ancak oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen genç,
"Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum. Yanlış yaptığını düşünüyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim"
dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Demir: Çok ilginç bir videoya denk geldim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Oğan'ın öz yeğeni olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan gencin videosunu paylaşarak
"Çok ilginç bir videoya denk geldim"
notunu düştü.

Oğan'ın yeğeni olduğu söyleyen gençten açıklama: Şaka yaptım

Ancak Demir'in ilginç bulduğu açıklamalar gerçek dışı çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklamada bulunan Emir Kalkan isimli genç, Oğan'ın yeğeni olmadığını ve şaka yaptığını ifade etti.

Demir ise görüntülerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.



#Deniz Demir
#Sinan Oğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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