Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir 'Çok ilginç' diyerek paylaşmıştı: 'Oğan'ın yeğeniyim' diyen gençten 'Şaka yaptım' açıklaması

İstanbul'da yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan bir genç, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Oğan'ın öz dayısı olduğunu ancak oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen genç,

"Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum. Yanlış yaptığını düşünüyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim"