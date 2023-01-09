Kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacağız: 400’ün üzerinde geçer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri için “İnşallah sandıkları patlatırcasına galibiyet alacağız” dedi. AK Parti Kadın Kolları’nın “Kadınlarla Büyük Türkiye” konulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden dış politikaya mesajlar verdi.

2023 SONRASINI DA BİZ İMAR EDECEĞİZ

Erdoğan şöyle konuştu: Yola çıktığımızda ne dedik ‘durmak yok yola devam’ 4-5 ay gibi bir dönemde, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp inşallah sandıkları patlatırcasına sandıklarda galibiyet alacağız. 2023’den sonrasını da Türkiye’de biz imar edeceğiz.

DEMOKRASİ TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını kutlayacağımız 2023’de ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık.

REKLAM

ASIRLIK HAYALLERİN SEMBOLÜ

Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadeleyi de son 20 yıldır odluğu gibi yine sizlerle birlikte yapacağız. Hanım kardeşlerimizle yapacağız. Kale içeriden fethedilir. Kadının eli bu işe değdiği anda biz bu işi bitiriyoruz.

MECLİS’TEN GEÇER

İnşallah kadınlarımızın, kılık kıyafet, özgürlüğünü garanti altına alacak. Aile kurumunu sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan olduğunu gösterecek, bu tarihi düzenlemenin 400’ün üzerinde bir kabul oyuyla Meclis’ten geçeceğini ümit ediyoruz.

SİLAH TÜCCARLARINA YARDIM EDİYORLAR

Rusya- Ukrayna savaşında ne yaptılar? Dünya herhangi bir müdahalede bulunabildi mi? Hayır, hepsi silah tüccarlarına yardım ediyorlar. Biz de acaba dünya barışını nasıl sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Aynı günde Sayın Viladimir Putin ile Sayın Volodimir Zelenski ile görüşüyoruz. Nasıl barıştırırız diye bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Bir taraftan Sayın Putin ateşkes ilan ediyor. Öbür tarafta Zelenski diyor ki ‘Ben şu anda ateşkesi kabul etmiyorum.’ Maalesef arzu edildiği gibi bir yolculuk başlamıyor. (Tahıl koridoru) Bu tahıl koridorundan fakir fukara Afrika ülkelerine yoğun bir şekilde bu ürünleri göndermeye gayret edeceğiz.

REKLAM