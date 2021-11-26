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DİYARBAKIR

'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı: Gözaltına alınmıştı tutuklandı

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırganın tutuklandığını belirterek ''Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" mesajını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilo vermelisin diyen doktora bıçaklı saldırı: Gözaltına alınmıştı tutuklandı
Şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen doktora bıçakla saldırdı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı.

H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi'ye yapılan bıçaklı saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" dedi.

Diyarbakır'da 'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldıran hasta kamerada
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Diyarbakır'da 'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldıran hasta kamerada
Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı.
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