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Kırım’ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız: Toprak bütünlüğüne desteğimiz tam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kırım’ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz” şeklinde konuştu. Ukrayna’da Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılan Çavuşoğlu, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz çok güçlüdür. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kırım’ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız: Toprak bütünlüğüne desteğimiz tam
Bakan Çavuşoğlu, zirve öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna’nın sınır bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirveye Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Kırım’ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna’nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna’yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz” dedi.

TEK SES HALİNDE KONUŞMALIYIZ

  • Çavuşoğlu, zirvede yaptığı konuşmada ise “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz çok güçlüdür. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı. Diplomasi aracılığıyla barışçıl çözüm, hala tek yol. Bu da etkin koordinasyonu gerektiriyor. Bu platform, barışçıl ve uzun vadeli çözümü başarabilmemiz için çabalarımızı koordine etme konusunda önemli bir başlangıcı işaret ediyor. Kırım, Ukrayna’dır” ifadesini kullandı.
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