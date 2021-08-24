​Kırım’ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız: Toprak bütünlüğüne desteğimiz tam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna’nın sınır bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirveye Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Kırım’ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna’nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna’yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz” dedi.

TEK SES HALİNDE KONUŞMALIYIZ