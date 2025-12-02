Kırşehir’de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kırşehir’de narkotik operasyonu
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.A. adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli Y.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
