Gündem Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu
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Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu

Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00 itibarı ile başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan cuma namazı esnekliği ile vatandaşlar camileri doldurdu.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar camileri boş bırakmadı.
Vatandaşlar camileri boş bırakmadı.

İstanbul'da da bu yılın ilk cuma namazını kılmak isteyenler, ikametlerine yakın camilere gitti.

Fatih Camisi'nde gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyarak saf tutan cemaatin bir kısmı, avluda namazını kıldı.

Üsküdar'da da Büyük Selimiye Camisi'ne yürüyerek gelen cemaat, Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde cuma namazını kıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanan camide, vatandaşlar namazın ardından evlerine geçti.

Cemaatin doldurduğu Sarıyer'deki Medineli Hacı Osman Camisi'nde de sosyal mesafe kurallarına uyularak saf tutuldu. Bazı vatandaşlar namazlıklarını yanında getirirken, seccadesi olmayanlara da cami girişinde tek kullanımlık kağıt seccade dağıtıldı.

Mardin

Koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı esnekliği uygulandı. Mardin’de vatandaşlar, evlerine yakın camilerde koronavirüs tedbirlerine uyarak saf tuttu.

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GÜNDEM
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Bursa

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah başlayan yağmur cuma saatinde hafif bir şekilde devam etti. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını yağan yağmur altında kıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında vatandaşlar yürüyerek kendilerine en yakın olan camiye gitti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. İnegöl’de sabah başlayan yağmur zaman zaman şiddetini azaltarak devam ediyor. Cuma saatinde ise yağmur hafif şekilde yağarken, tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Hafif yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar evlerinin yollarını tutu.

Samsun

Samsun’da vatandaşlar kısıtlama dolayısıyla evlerine yürüme mesafesindeki camilere giderek cuma namazını eda etti. Cuma namazında vatandaşlar fiziksel mesafe ve maske kurallarına uydu. Vatandaşlar, kısıtlamada cuma namazına gidebildikleri için memnun olduklarını dile getirdi.


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