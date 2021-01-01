Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözlerine sert tepki: Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Camii'ne cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyorhttps://t.co/gmqNPyigld pic.twitter.com/nxAuf8PwhV — Yeni Şafak (@yenisafak) January 1, 2021

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.

Bunun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu bununla ilgili TUBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Burada da her şey olumlu ilerliyor. Aynı şekilde Rusya ile görüşmeler devam ediyor.

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OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve Rusya'yla ortak aşı üretim meselesi söz konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Almanya'yla yaptığımız görüşmelerde bir ortak aşı üretim meselesi söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Tüm bunların dışında Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var.

Tedbirlerimizle birlikte tabi bu devam edecek ve her geçen gün daha iyi olacak inşaallah.

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın duyalılığı var. Tabi teşekkür ediyoruz. Bar pavyon vs. sadece böyle boğazda biliyorsunuz bir durum oldu. Onun dışında uyulduğunu görüyoruz. Biz bu yasakları zevkimiz keyfimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakim' çıkışına sert tepki: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın skandal başörtüsü açıklamasına ilişkin soruya da cevap veren Erdoğan, 'Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler.' dedi.

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Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Çiftçi olursan serbest okursan yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmesi bu bir defa demokrasi değildir. İnanç özgürlüğü değildir. Mümkün değildir. Sorduğun zaman sözde inanç ve fikir özgürlüğü derler ama bu açıklamaları yapabiliyorlar. Bırakın artık ya. İnsanların yaşamına müdahale edemezsiniz.

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GÜNDEM AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki: Koronavirüs bile mutasyona uğrar ama CHP zihniyeti asla değişmez

OYNAT 01:56 CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar'da Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Yine kaybedeceksin