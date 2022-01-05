Gündem Kızıltepe Belediyesinden giysi toplama kutuları ile sıfır atık projesine destek
YEREL GÜNDEM

Kızıltepe Belediyesi’nden giysi toplama kutuları ile sıfır atık projesine destek

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle adından söz ettirmeye başlayan Kızıltepe Belediyesi, ilçe genelinde erişimi kolay olan noktalara da Giysi Toplama Kutusu yerleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Kızıltepe Belediyesi’nden giysi toplama kutuları ile sıfır atık projesine destek
Kızıltepe belediyesi'nden giysi toplama kutuları ile sıfır atık projesine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçenin 50 farklı noktasına Giysi Toplama Kutusu kuruldu. Hayata geçirilen proje ile Giysi Toplama Kutusunda biriken giysi, ayakkabı, tekstil, çanta ve oyuncaklar ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılmayacak düzeyde olan tekstil ürünleri ise geri dönüşüme kazandırılacak.

Proje hakkında açıklama yapan Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam projeye destek verdiklerini belirterek projenin önemli olduğunu vurguladı. Çam: “Vatandaşlarımızın da buna duyarsız kalmayacağına inanıyorum. Bizler belediye olarak bunu önemsiyoruz. Atık dönüşüm üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, zamanla daha etkin bir noktaya da ulaşacağız” dedi.

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