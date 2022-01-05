Kızıltepe belediyesi'nden giysi toplama kutuları ile sıfır atık projesine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçenin 50 farklı noktasına Giysi Toplama Kutusu kuruldu. Hayata geçirilen proje ile Giysi Toplama Kutusunda biriken giysi, ayakkabı, tekstil, çanta ve oyuncaklar ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılmayacak düzeyde olan tekstil ürünleri ise geri dönüşüme kazandırılacak.

Proje hakkında açıklama yapan Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam projeye destek verdiklerini belirterek projenin önemli olduğunu vurguladı. Çam: “Vatandaşlarımızın da buna duyarsız kalmayacağına inanıyorum. Bizler belediye olarak bunu önemsiyoruz. Atık dönüşüm üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, zamanla daha etkin bir noktaya da ulaşacağız” dedi.