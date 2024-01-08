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Koç Üniversitesi'ndeki ırkçı işkence infiale neden olmuştu! Faşist saldırganı Fenerbahçe'nin eski avukatı savunacak

Koç Üniversitesi’nde okuyan TÜBİTAK birincisi başarılı öğrenci F.B.'nin ‘Kürt ve Alevi’ olduğu öne sürülerek oda arkadaşları Arda Demir ve Hasan Ege Karanfil tarafından kemerle dövülüp, kesici aletle yaralanarak işkencesine maruz kalması büyük tepki toplamıştı. Faşist saldırgan Hasan Ege Karanfil'in avukatlığını 2019 yılında Fenerbahçe Spor Kulubü'nün avukatı olan Yiğit Gökçehan Koçoğlu üstlendi.

15:47 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:23 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu - Hasan Ege Karanfil
Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu - Hasan Ege Karanfil

Koç Üniversitesi yurdunda 15 Kasım 2023 günü meydana geldiği iddia edilen olayda, 21 yaşındaki öğrenci F.B, oda arkadaşları Arda Demir ve Hasan Ege Karanfil'in saldırısına uğradı.

TÜBİTAK birinciliği olan başarılı genç F.B.; hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. ve Arda D. tarafından bir süredir odadan ayrılması yönünde gördüğü baskı sonucu 2 gece okulun laboratuvarında kalmasına rağmen, 15 Kasım akşamı banyo yapmak için odasına gittiğinde Arda D’nin şiddetine maruz kaldı.

İddiaya göre daha önce de Hasan Ege Karanfil'in kemerle dövdüğü ve yüzüne ütü yapıştırmaya çalıştığı F.B, Arda D. tarafından olay gecesi elindeki kesici aletle yüzünden ve karnından yaralandı.

Saldırıya uğrayan öğrenci F.B.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, ikili hakkında suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Arda Demir, savcılık ifadesinde F.B’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek
“Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım”
sözleri ile kendini savundu.
Saldırgan Arda D.
  • Soruşturma dosyasına göre F.B’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege Karanfil ise ifadesinde 15 Kasım'da olayın kendisi dışında yaşandığını söyleyerek,
    “Arda, F’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F’nin belinden kan aktığını gördüm”
    diye konuştu.

Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor

Oda arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan F.B. ifadesinde, “Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullanırken, Arda D'nin de yüzünü kesmesinin ardından kendisini yumruklamaya devam ettiğini söyledi.

Saldırgan Hasan Ege Karanfil

Irkçı ifadeler ses kayıtlarıyla dosyada

Savcılık dosyasına giren ses kayıtlarına göre; Hasan Ege Karanfil, F.B’ye yönelik
"Siz kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benzeşiyorsunuz, Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız"
dediği, FB'nin
"İyi bir şey mi bu?"
tepkisine karşılık Karanfil
"Bence çok iyi bir şey. Yani Türkiye'nin belli bir noktadan sonraki doğusu olduğu gibi ateşe verilse..."
ifadesini kullanıyor.
  • Ayrıca Karanfil'in F.B’nin etnik kimliği için de
    “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz”
    dediği kayıtlarda yer alıyor.
Bir başka ses kaydında ise, Feridun B’nin
“Kürt olmak insanların seçebileceği bir şey değil ki”
cevabına karşı Hasan Ege Karanfil'in
“Ama intihar etmek seçebilecekleri bir şey, veya şey köle olduklarını kabullenmeli”
şeklinde cevap veriyor.
Yiğit Gökçehan Koçoğlu (en sağda)

Saldırganı Fenerbahçe'nin eski avukatı savunacak

Irkçı saldırgan Hasan Ege Karanfil'in avukatlığını ise Fenerbahçe'nin eski avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu üstlendi. Karanfil ve Koçoğlu 7 Ocak 2024 tarihinde yeniden ifade verdi. Karanfil ifadesinde F.B'nin kendisine uzun süredir hukuka ayrkırı taciz, basit cinsel saldırı, hakaret gibi eylemlerde bulunduğunu öne sürerek kendini savundu. Saldırı olayında tanık olduğunu ve durumu şok ile karşıladığını ifade etti.

  • Hasan Ege Karanfil'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun ifadesine de ulaşıldı. Koçoğlu, ses kayıtlarının montajlandığını iddia etti. Ayrıca ses kayıtlarının azmettirmeye delalet etmesinin mümkün olmadığını belirten avukat Koçoğlu, müvekkilinin de alevi olduğunu mezhepsel ve ırkçı söylemlerde bulunmasının mümkün olmadığını belirtti. Koçoğlu, 'kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini' talep etti.



Üniversite öğrencisi ırkçı sebeplerle işkenceye uğradı: Ümit Özdağ’ın zehirlediği genç ‘Zafer Partisinin iktidara geldiğinde Kürtleri yok edeceğini’ ileri sürdü
Üniversite öğrencisi ırkçı sebeplerle işkenceye uğradı: Ümit Özdağ’ın zehirlediği genç ‘Zafer Partisinin iktidara geldiğinde Kürtleri yok edeceğini’ ileri sürdü

Ümit Özdağ’ın ırkçı söylemleri ile zehirlediği gençler, Türkiye’de her geçen gün yeni bir saldırı ile gündeme geliyor. Koç Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrenci F.B., ‘Kürt ve Alevi’ olduğu öne sürülerek oda arkadaşları tarafından şiddet gördü. Kemerle dövülen, kesici aletle yaralanan TÜBİTAK birincisi F.B., Hasan Ege K. ve Arda D.’nin işkencesine maruz kaldı. Mağdur F.B.'nin avukatı Alper Sarıca; ırkçı saldırgan K.'nın ses kayıtlarında, Kürtlere soykırım tehdidinde de bulunduğunu ve "Zafer Partisi iktidarında siz de (Kürtler) Yahudilerle aynı şeyleri yaşayacaksınız ve bu bence çok iyi bir şey" dediğini belirtirken, dosyada yer alan kayıtların yayılması halinde 'Hasan Ege K.'nın ve Ümit Özdağ'ın utancından sokağa çıkamayacağını' söyledi. Zafer Partisi'nin Malatya Battalgazi ilçe başkanlığından yapılan açıklamada da işkence gören F.B.’nin 'iftira attığı' ileri sürüldü ve olayın üzeri örtülmeye çalışıldı.






#Koç Üniversitesi
#Hasan Ege K
#Avukat
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