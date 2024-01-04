Üniversite öğrencisi ırkçı sebeplerle işkenceye uğradı: Ümit Özdağ’ın zehirlediği genç ‘Zafer Partisinin iktidara geldiğinde Kürtleri yok edeceğini’ ileri sürdü
Ümit Özdağ’ın ırkçı söylemleri ile zehirlediği gençler, Türkiye’de her geçen gün yeni bir saldırı ile gündeme geliyor. Koç Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrenci F.B., ‘Kürt ve Alevi’ olduğu öne sürülerek oda arkadaşları tarafından şiddet gördü. Kemerle dövülen, yüzüne ütü basılan ve kesici aletle yaralanan TÜBİTAK birincisi F.B., Hasan Ege K. ve Arda D.’nin işkencesine maruz kaldı. Mağdur F.B.'nin avukatı Sarıca; ırkçı saldırgan K.'nın, Kürtlere soykırım tehdidinde de bulunduğunu ve "Zafer Partisi iktidarında siz de (Kürtler) Yahudilerle aynı şeyleri yaşayacaksınız ve bu bence çok iyi bir şey" dediğini söyledi. Zafer Partisi'nin Malatya Battalgazi ilçe başkanlığından yapılan açıklamada da işkence gören F.B.’nin 'iftira attığı' ileri sürüldü ve olayın üzeri örtülmeye çalışıldı.
22:33 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:40 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mağdur F.B.'nin avukatı Sarıca ellerindeki altı ses dosyasını mahkemeye sundu
Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; 21 yaşındaki öğrenci F.B, Koç Üniversitesi’nin yurdunda, oda arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.
TÜBİTAK birinciliği olan başarılı genç F.B.; hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. ve Arda D. tarafından bir süredir odadan ayrılması yönünde gördüğü baskı sonucu 2 gece okulun laboratuvarında kalmasına rağmen, 15 Kasım akşamı banyo yapmak için odasına gittiğinde Arda D.’nin saldırısına uğradı.
İddiaya göre daha önce de Hasan Ege K.'nın kemerle dövdüğü ve yüzüne ütü yapıştırmaya çalıştığı F.B., Arda D. tarafından olay gecesi elindeki kesici aletle yüzünden ve karnından yaralandı.
Başsavcılık soruşturma başlattı
Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, ikili hakkında suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Arda D., savcılık ifadesinde F. B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” sözleri ile kendini savundu.
Soruşturma dosyasına göre F. B.’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege K. ise ifadesinde 15 Kasım'da olayın kendisi dışında yaşandığını söyleyerek, “Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm” diye konuştu.
Oda arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan F.B. ifadesinde,
“Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor”
ifadelerini kullanırken, Arda D.’nin de yüzünü kesmesinin ardından kendisini yumruklamaya devam ettiğini söyledi.
Irkçı ifadeler ses kayıtları ile dosyada yer aldı
Savcılık dosyasına giren ses kayıtlarına göre; Hasan Ege K, F. B.’ye yönelik
“Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…”
derken, F. B.’nin etnik kimliği için de
“Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz”
ifadelerini kullandı.
Üniversitenin yaptığı açıklamayı avukat kabul etmedi
Söz konusu olaya dair Koç Üniversitesi’nden açıklama gelse de mağdur genç F.B.’nin avukatı Alper Sarıca, ‘yaşananları daha önce üniversite yönetimine ilettiklerine rağmen sürece karşı kayıtsız kaldıklarına’ dair tepki gösterdi.
Avukattan üniversiteye: 'Mağdur ve faili aynı kefeye koydunuz'
Sarıca,
“29 Kasım’da rektörünüze ulaşmaya çalıştım. Konuyu izah ettim. Sekreteri bana vakit ayıramayacağını iletti. 1 Aralık’ta üniversitenize geldim. Hukuk müşavirliğinizle 1 saat toplantı yaptım. Ses kayıtlarını dinlettim ve verdim. Müvekkilimi 1 ay boyunca binalarınıza almadınız sınavlarına sokmadınız. Yurt müdürlüğü cinsel saldırı nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Şimdi kendisine telafi sınavı açılamayacağı söylenip, kaydını dondur bence deniyor. Olaydan sonra yüzündeki kesiğin hastanenizde estetik tedavisini yaptınız (size yansıyacak diye) ama başka hiçbir şeyle ilgilenmediniz. Mağdurla faili aynı kefeye koydunuz. Hasan E. K. ya bugüne kadar hiçbir yaptırım uygulamadınız. Yazıklar olsun”
ifadelerini kullandı.
Avukat Sarıca
, Twitter hesabından olaya dair yaptığı paylaşımlarda,
müvekkilinin sırf ‘Kürt ve Alevi’ olduğu gerekçesiyle eziyet gördüğünü ve işkenceye uğradığını anlattı
:
"Bu öğrenci yurtta 2 oda arkadaşıyla kaldığını, birisinin kendisine sırf “KÜRT VE ALEVİ OLDUĞU İÇİN” sürekli eziyet ettiğini, aşağıladığını, en son üniversite güvenliğini aramasından yarım saat kadar sonra diğer oda arkadaşını azmettirerek kendisini öldürtmeye çalıştığını anlattı. Yüzünden ve karnından ciddi şekilde bıçaklandığını, yangın alarmına basarak ve tuvalete saklanarak kurtulduğunu, ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyleyerek yüzündeki sargının ve vücudundaki dikişlerin sebebini izah etti. En şaşırtıcı kısmı ise; bahse konu oda arkadaşları tarafından suçtan kurtulmak için sırf cinsel saldırı ile itham edildiği için kendisini öldürmeye teşebbüs eden kişinin serbest bırakıldığını, azmettiriciye savcılık ve okul tarafından hiçbir yaptırım uygulanmadığını, kendisine ise her hafta imza yükümlülüğü verildiğini, okuldan uzaklaştırıldığını söylemesi oldu.
Anlattıklarını şaşkınlık ve üzüntü içinde dinledim. Üstelik kendisine salt Kürt ve Alevi olduğu için yapılan eziyetleri, aşağılamaları SES KAYDINA almıştı. Üniversitedeki yurt müdürüne ses kayıtlarını dinletmiş, yurt müdürü hukukçu olmadığı halde bu ses kayıtlarının usulsüz olduğunu söyleyerek göz ardı etmişti. (Ki bence tereddütsüz şekilde geçerli) Müvekkilim bu ses kayıtlarını almamış olsa mağduriyetini kanıtlaması muhtemelen mümkün olmayacaktı."
Saldırgandan faşist çıkış: Zafer Partisi'nin Kürtleri yok edeceğini söyledi
Zafer Partisi Malatya Battalgazi İlçe Başkanlığı ırkçı saldırganlara sahip çıkarak
, ‘Türkçülere’ provokasyon yapıldığını ve iftira atıldığını öne sürerken, Avukat Alper Sarıca, partinin paylaşımını alıntılayarak,
“Sakın faile sahip çıkmayın. Ses kayıtlarında failin, ‘Zafer Partisi iktidarında siz de (Kürtler) Yahudilerle aynı şeyleri yaşayacaksınız. Ve bu bence çok iyi bir şey’ gibi bir cümlesi var. Altında kalırsınız”
dedi.
Irkçı şiddete sahip çıkıyorlar: Özdağ'ın akıttığı zehir gençleri birbirine kırdırıyor
Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, F.B.’nin işkence görmesine dair tepki gösterse de birkaç gün önce, İsmail Aydemir’e ‘Arap sevici’ ifadeleri ile yumruklu saldırıda bulunan
Ege Akersoy’a destek vermişti.
Özdağ’ın başkan yardımcılığı görevini yürüten
Avukat Sevdagül Tunçer de Aydemir’i kan revan içinde bırakan Akersoy’un avukatlığını üstlenerek cezaevinde kendisini ziyaret etti.
Partinin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı da Ege Akersoy için yürüyüş düzenledi.
Irkçı söylemleri ve politikaları ile toplumu zehirleyen Ümit Özdağ, gün geçtikçe gençler arasında artan şiddet eylemlerinin müsebbibi olarak görülüyor.
Özdağ ve partilileri ırkçı eylemlerin arkasında dururken, destekçileri de sosyal medya hesaplarından faşist çıkışlarda bulunuyor.
Hasan Ege K.'nın sosyal medya hesabı Twitter'da beğendiği paylaşımlar da dikkat çekti:
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