Üniversite öğrencisi ırkçı sebeplerle işkenceye uğradı: Ümit Özdağ’ın zehirlediği genç ‘Zafer Partisinin iktidara geldiğinde Kürtleri yok edeceğini’ ileri sürdü

"Bu öğrenci yurtta 2 oda arkadaşıyla kaldığını, birisinin kendisine sırf “KÜRT VE ALEVİ OLDUĞU İÇİN” sürekli eziyet ettiğini, aşağıladığını, en son üniversite güvenliğini aramasından yarım saat kadar sonra diğer oda arkadaşını azmettirerek kendisini öldürtmeye çalıştığını anlattı. Yüzünden ve karnından ciddi şekilde bıçaklandığını, yangın alarmına basarak ve tuvalete saklanarak kurtulduğunu, ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyleyerek yüzündeki sargının ve vücudundaki dikişlerin sebebini izah etti. En şaşırtıcı kısmı ise; bahse konu oda arkadaşları tarafından suçtan kurtulmak için sırf cinsel saldırı ile itham edildiği için kendisini öldürmeye teşebbüs eden kişinin serbest bırakıldığını, azmettiriciye savcılık ve okul tarafından hiçbir yaptırım uygulanmadığını, kendisine ise her hafta imza yükümlülüğü verildiğini, okuldan uzaklaştırıldığını söylemesi oldu.