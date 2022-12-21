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POLİTİKA

'Koca Yusuf' uçakları Kayseri'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak personeline hitap etti

Ukrayna'da bulunan Koca Yusuf uçaklarının dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan uçakların personelleri ve ailelerine teşekkür ederken, "En uygun şartlar oluşur oluşmaz harekete geçtik. Gerek Rus gerek Ukrayna makamlarına da şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice yolculuklar gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koca Yusuf uçakları Kayseride: Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak personeline hitap etti
Koca Yusuf.

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı dün akşam Kayseri'ye geldi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personeline hitap etti. "Koca Yusuf" olarak bilinen uçakların ekiplerine "hoş geldiniz" diyerek seslenen Erdoğan, "Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi.


DAHA NİCE YOLCULUKLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Ukrayna'da bulunan Koca Yusuf uçaklarının dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan uçakların personelleri ve ailelerine teşekkür ederken "En uygun şartlar oluşur oluşmaz harekete geçtik. Gerek Rus gerek Ukrayna makamlarına da şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice yolculuklar gerçekleştireceğiz" dedi.

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