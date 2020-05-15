Kocaeli Büyükşehir projeleriyle örnek oluyor: Belediye Başkanı Büyükakın’ın aldığı önlemler harfiyen uygulanıyor

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren tüm tedbirlerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın vatandaşların huzuru ve gelecek kaygısı duymaması adına aldığı önlemler de harfiyen uygulanıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların derdine derman olan Büyükşehir Belediyesi şoför, berber, lokanta, kahvehane gibi esnaf çalışanlarına da önemli destekler veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Gönül Kazan’ projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun kimselere sıcak yemek ulaştırıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ YALNIZ KALMADI

Öncelikle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya özel önem veren Büyükşehir Belediyesi Geniş Ailem Projesi ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olup evden çıkamayan vatandaşların temel yaşam ihtiyaçları karşılandı. Bu kapsamda 16 bin 388 haneye ulaşıldı. 41 Kart ile 19 bin 400 aileye gıda yardımında bulunuldu. Kimsesi olmayan, tek başına yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını göremeyen toplam 25 bin 660 kişiye 75 bin 980 öğün yemek verildi. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi ailelere 165.000 adet gıda ve hijyen paketi dağıtımına başlandı.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’de görülen vakaların artışı ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelen ‘Evde Kal’ çağrılarından sonra vatandaşların huzuru ve gelecek kaygısı duymaması adına birçok önlem almıştı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan vatandaşlardan süresi dolanlara, sosyal yardımların kesilmeyeceğini belirtmişti. O vatandaşlar sosyal yardımlarını almaya devam ediyor.

EVDE KALANLARIN ALIŞVERİŞİNİ EKİPLER YAPTI

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal destek ekipleri binlerce hijyen paketi dağıttı.

Başkan Büyükakın, Geniş Ailem projesi kapsamında 60 yaş ve üzeri büyüklerin talep etmeleri durumunda günlük alışveriş ve ihtiyaçlarına yardım etmek için ekiplerin hazır olduğunu belirtmişti. Sokağa çıkma yasaklarının da gelmeye başlamasıyla birçok 60 yaş üstü vatandaşa talepleri doğrultusunda yardım edildi. Kah alışverişli yapıldı kah gözlükçüye götürüldü, kah pazardan sebzesi meyvesi alındı kah toprak kazması için bozulan çağa motoru tamire götürüldü. Büyükşehir bu zorlu dönemde yaşlılarını da asla yalnız bırakmadı.

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EVSİZLERE BARINMA HİZMETİ SAĞLANDI

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileleri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezleri’nde konuk ediyor. Barınma merkezinde kalan vatandaşların sağlık ihtiyaçları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

EV KARANTİNASI YURTLARA TAŞINDI

Evde karantina olanların yurtlara yerleştirilmesine ve tüm ihtiyaçlarının (yeme, içme, hijyen) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi. Bu yurtların dezenfeksiyon işlemleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Koronavirüs kriz masası kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluşturdu.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığı için çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluşturdu. Her hafta toplanan kriz masasında 12 ilçe belediyesinden katılımla ortak kararlar alınarak koronavirüs ile mücadele ediliyor. Kriz masası ile birlikte Kocaeli’deki belediyeler de virüsle birlikte mücadele etmeye başladı.

İşitme engellilere özel hizmet

Hizmetten yararlanmak isteyenler 0549 781 39 25 numaralı telefonu görüntülü arayabiliyor.

Kocaeli’nde yaşayan işitme engelli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin Geniş Ailem hizmetinden yararlanmak için 0549 781 39 25 numaralı telefonu görüntülü arayabiliyor. Arama yapan işitme engelli vatandaşların çağrısına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli işaret dili tercümanı cevap veriyor. Telefona düşen her görüntülü aramaya cevap veren tercümana, işaret dili ile konuşan işitme engelli vatandaşlar rahatlıkla taleplerini bildirebilirken, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.

200 personel günde 25 bin maske üretiyor

Günlük 25 bin adet maske ve 200 adet tulum üretiliyor.

Hem sağlık çalışanlarının hem de kendi personelinin sağlığını korumak için 19 merkezde maske ve tulum üretiyor. KOMEK Kurs Merkezleri ile Gülen Yüzler dahil 19 merkezde, büyük bir özveri ve fedakârlıkla günlük 25 bin adet maske ve 200 adet tulum üretiliyor. Bu merkezlerde toplam 200 personel görev alırken tüm merkezlerde dikim işini KO-MEK’in usta öğreticileri yapıyor. Bu güne kadar 1 milyon 095.716 maske, 15.000 adet siperlikli maske, 2819 tulum-önlük üretilerek dağıtımı yapıldı.

Toplu taşımaya 17 milyonluk destek

Büyükşehir, toplu taşıma esnafına toplamda 17 milyon TL yardım yapacak.

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak desteği hayata geçirdi. Büyükşehir, toplu taşıma esnafına toplamda 17 milyon TL yardım yapacak. Yardımın ilk ayağı olan 5.5 milyon TL’lik yardım ise önceki gün toplu taşıma esnafının hesaplarına yatırıldı. Öte yandan berber, kahvehane, toplu taşıma ve lokanta esnafına toplam 6 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı. Bu şekilde bir nebze de olsa esnafın ihtiyaçları giderilmiş oldu.

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Temizlik gece gündüz devam ediyor

Çalışanlar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye gece gündüz devam ediyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sahada dezenfeksiyon işlemi uygulayan 70 personel, 22 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye gece gündüz devam ediyor. Ekipler, günlük yaklaşık 1 milyon metrekare alana dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. İl genelinde 1.302 yer ve 5.000 aracın (otobüs, minibüs, taksi, servis aracı, vapur) düzenli aralıklarla dezenfeksiyonu gerçekleştiriliyor.

Evde bakım hizmeti

Belediye çalışanları yaşlı ve engellilerin öz bakım ve ev temizliklerini yapmaya devam etti.

Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı ve engelli olup kişisel bakımını sağlayamayanların öz bakım ve ev temizliklerini yapılmaya devam edildi. 11 Mart’tan bugüne kadar günlük ortalama 125 kişi olmak üzere toplam 5 bin 823 vatandaşımıza evde bakım hizmeti sunuldu.

Hasta nakilleri aksamadı

Kemoterapi ve diyaliz hastaları için toplam 1300 kişiye transfer hizmeti gerçekleştirildi.

Hasta Nakil Hizmeti ile hastalarımızın evden hastaneye, hastaneden eve nakil hizmeti yapılmaya devam edildi. Yine salgın sürecinde toplam 7.355 kişiye hizmet verildi. Ayrıca kemoterapi ve diyaliz hastaları için toplam 1300 kişiye transfer hizmeti gerçekleştirildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Toplam 23 ton mama dağıtımı yapıldı.

Bu süreçte işyerlerinin kapalı olması dolayısıyla aç kalan sokak hayvanları için toplam 23 ton mama dağıtımı yapıldı. Büyükşehir ekipleri sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara mamaları dağıtarak olumsuz vakaların da önüne geçmeyi başardı.

İşletmelere kira yok

Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronovirüs mücadelesi kapsamında alınan ilave kararlarından birini de kiracılarına yönelik yapmıştı. Başkan Büyükakın, İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldığı süre zarfında kira alınmayacağını söylemişti. Kiracıları da zor durumda bırakmak istemeyen Büyükşehir, kiraları almıyor.

Kimsenin suyu kesilmiyor

Hijyen tedbirleri kapsamında da bir dizi önlem alan Başkan Tahir Büyükakın, su faturasını ödeyemeyen konut abonelerinin sularının geçici bir süreliğine kesilmeyeceğini duyurmuştu ve suları kesik olan abonelerinde sularının İSU ekipleri tarafından açılacağını belirtmişti. Suları kesik olanların suyu açıldı, borcu olanın da suyu kesilmedi. Suda kademeli kullanım uygulaması ertelendi. Su faturasını ödeyemeyenlerin faturalarının gerekli incelemeler sonucunda ödenmesi sağlandı.

Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

Toplum sağlığı için fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtmişti. Belirtilen günden itibaren sağlıkçılar ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Ayrıca sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerinde ücretsiz şekilde konaklayabiliyor.