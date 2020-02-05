Gündem 133 yıllık tarihi bina yeniden eğitime açılıyor
KOCAELİ

Kocaeli haberleri:​133 yıllık tarihi bina yeniden eğitime açılıyor!

133 yıllık tarihi bina yeniden eğitime açılıyor

İzmit’te, 1887 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan ve ‘Mekteb-i İdadi’ olarak açılan, değişik tarihlerde de farklı isimlerle eğitim veren Gazi Anadolu Lisesi, geçici olarak yeniden eğitime açılıyor. Gazi Lisesi’nde, yıkılacak olan İzmit İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri eğitim görecek.

Haber Merkezi DHA
Tarihi bina, İmam Hatip Lisesi’ne hizmet vermesinin ardından kütüphane olarak kullanılması planlanıyor.
Tarihi bina, İmam Hatip Lisesi’ne hizmet vermesinin ardından kütüphane olarak kullanılması planlanıyor.

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan, 1887 yılında ‘Mekteb-i İdadi’ adıyla açılan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hastane olarak hizmet veren İzmit’in sembol binalarından Gazi Anadolu Lisesi, aylar sonra yeniden eğitime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gazi Anadolu Lisesi, geçen yıl yaz tatilinde yıkılan İzmit Cezaevi’nin yerine yapılan okula taşındı.

Azez’in kitapları kurtulacak
HAYAT
Azez’in kitapları kurtulacak

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilince, öğrencilere yeni binasının inşası tamamlanana kadar tarihi Gazi Anadolu Lisesi’nde eğitim verilmesi uygun bulundu. 133 yıllık tarihi binanın, yaklaşık 2 yıl boyunca İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne hizmet vermesinin ardından kütüphane olarak kullanılması planlanıyor.

Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış
HAYAT
Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış

Tarihi bina, İmam Hatip Anadolu Lisesi hasarlı olduğu için bir süre onlara hizmet verecek.

'Kurtuluş Savaşı'nda hastane olarak kullanıldı'

Gazi Anadolu Lisesi’nin geçmişi ve ev sahipliği yaptığı kurumlar nedeniyle İzmit için son derece önemli olduğunu ifade eden okulun eski öğrencilerinden Ayhan Altunışık (57), okulun yeniden eğitime açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gazi Anadolu Lisesi buradan taşınınca okul boş kalmıştı.

Tarihi binanın yeniden eğitime açılmasıyla kendi okul yıllarını anımsadığını da belirten Ayhan Altunışık, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kurtuluş Savaşı zamanında hastane olarak kullanılmış. Daha sonra çeşitli isimlerle çeşitli yaş gruplarına yeniden eğitim vermeye devam etmiş. Burada hizmet veren Gazi Anadolu Lisesi buradan taşındı. O tarihten itibaren bu tarihi okul boş kaldı. Şu an burasının, İmam Hatip Anadolu Lisesi hasarlı olduğu için bir süre onlara hizmet vereceğini duyduk. Yeniden aktif olacağı için mutluyuz."
Maskedensonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Coronavirüs sonrası yoğun talep var.
Ankara için 2 günlük uyarı

Ankara için 2 günlük uyarı

Valilik kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak saat verdi.​
Kayıp 2 kişi aranıyor

Kayıp 2 kişi aranıyor

Çığ altındaki minibüste arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs alarmı

Koronavirüs alarmı

​7 ülkeden gelenler sistemden geçmeden alınmıyor.
TEM'i kitleyen kaza

TEM'i kitleyen kaza

Kamyonların çarpıştığı feci kazada bir sürücü öldü.
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nı kullanacaklar dikkat.
Mesafe 1 kilometre

Mesafe 1 kilometre

​Mehmetçik İdlib Serakib'de rejim askerlerini eller tetikte bekliyor.
Rejim için sonuçları olacak

Rejim için sonuçları olacak

Erdoğan: ​İdlib'deki hain saldırı mutabakatın açık bir ihlalidir.
Kahramanlar

Kahramanlar

İdlib'de şehit olan askerlerimiz dualarla uğurlanıyor.
Eşyadan da bulaşıyor

Eşyadan da bulaşıyor

Virüs, telefon ve klavye üzerinden de bulaşabiliyor.
4 bin 813<br>sefer 4 milyon km

4 bin 813
sefer 4 milyon km

​Avcılar Belediyesi'ne ait araçların, CHP mitinglerine çalıştığı tespit edildi.
Yabancıların gözü Kanal İstanbul’da

Yabancıların gözü Kanal İstanbul’da

​Küresel yatırımcılar mega projeyi yakından izliyor.
Gözler Göç İdaresi’nde

Gözler Göç İdaresi’nde

​Hablemitoğlu suikastı zanlısı için kritik aya girildi.
Babası oğlunu gözlemliyor

Babası oğlunu gözlemliyor

​Oğlunun hakem olduğu ligde tuttuğu raporlar şüpheli hale geldi.
Darbenin yolu İsrail’e çıktı

Darbenin yolu İsrail’e çıktı

​Netanyahu, Sudan cunta lideri el-Burhan'a destek sözü verdi.
Kritik<br>çalışmalar başladı

Kritik
çalışmalar başladı

​Bursa 60 yıllık hayaline emin adımlarla yürüyor.
İdlib'de Rejim unsurlarının alçak saldırısında 5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu
Gündem

İdlib'de Rejim unsurlarının alçak saldırısında 5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerimizin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yeni yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerimiz ile bir sivil personelimizin daha şehit olduğunu belirtildi.
Elazığ depremini bilen Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı
Gündem

Elazığ depremini bilen Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür açıklamasında, "Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara’nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara’da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" ifadesini kullandı.
Meteorolojiden İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.