Azez’in kitapları kurtulacak

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde savaşın yaralarını sarma girişimleri sürüyor. 30 binden fazla kitabın bulunduğu Azez Kültür Merkezi’nin kütüphanesi için bölgenin gençleri kolları sıvadı. “Azez Gençlik” olarak isimlendirilen topluluk üç ay sürecek bir çalışmayı başlattılar. Yaklaşık sekiz yıldan bu yana savaşın izlerini taşıyan kitapların kurtarılması için bakım onarım ve yenileme yapacaklar. Öncelikle hedef büyük zarar gören bin 500 kitabın acilen kurtarılması. Azez Kültür Merkezi Müdürü Muhammed Salah Derbale, 1971 yılında kurulan kütüphanenin Suriye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Uzun zamandır kısıtlı imkanlarla sürdürdükleri çalışmalara devam edeceklerine vurgu yaptı.

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TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Azez, Selçuklular ile Haçlılar arasında 1125 yılında yapılan “Azez Muharebesi”nin geçtiği yer olarak biliniyor. Halen muhalif güçlerin kontrolündeki kasaba, sınırdan 7-8 kilometre mesafede, Kilis-Öncüpınar sınır kapısına doğrudan bağlanan bir hat üzerinde bulunuyor. Halep’in merkezi ile Türkiye arasındaki ana koridoru oluşturuyor. Hem insani olarak bölgeye yardımların ulaşabilmesi hem de askeri açından muhaliflerin bölgede tutunabilmeleri için stratejik önem arz ediyor. Son günlerde ise bölgede şiddetlenen çatışmalar sebebiyle Halep’in batısından Azez’e yönelen bir göç dalgası yaşanıyor.