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Kocaeli haberleri: 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 10 kişi yakalandı

Kocaeli'de cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı: Otomobilde diri diri yaktıkları ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen Mustafa Yılmaz'ın (39) öldürüldüğü ortaya çıktı. Yılmaz'a işkence yapıp, otomobilinde diri diri yakarak öldürdüğü öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA DHA
Körfez'de iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
Körfez'de iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos 2002'de Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliğine ailesi tarafından Mustafa Yılmaz hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine yürütülen araştırma ve aramalarda kişinin bulunamaması üzerine yetkili mahkeme tarafından 2009 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapandı.

DHA
Yüksek, ağaçlık ve engebeli arazi nedeniyle aramaların güçlükle devam ettiği bildirildi.

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İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

  • Geçmişteki çelişkili ifadelerden yola çıkan ekipler, çalışmalar sonucu Mustafa Yılmaz'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda S.S, A.S, R.S, İ.K, O.K, N.T, B.D, E.A, M.S. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.

DHA
Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda, aracın plakasını ve bazı parçalarını buldu ancak cesede rastlanmadı.

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Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, kadının kocasının Konya'dan akrabalarını çağırarak bir süre haber alamadığı eşinin bulunması için 3 kişiyle anlaştığını öne sürdüğü belirtildi.

Önce darp ettikleri, sonra aracında yakıp uçuruma ittikleri belirlendi

Kadının kocası ve akrabaları ile diğer 3 kişinin, Mustafa Yılmaz'ı kendi aracıyla kaçırarak Körfez ilçesi İlimtepe'de bir göletin yanında darp ettikleri, daha sonra Yılmaz'ı aracında yakarak, aracı uçuruma ittikleri belirlendi.

DHA
Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda S.S, A.S, R.S, İ.K, O.K, N.T, B.D, E.A, M.S. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda, aracın plakasını ve bazı parçalarını buldu ancak cesede rastlanmadı.

Yüksek, ağaçlık ve engebeli arazi nedeniyle aramaların güçlükle devam ettiği bildirildi.

Bölgeye götürülen şüphelilerin, olayı anlattıkları öğrenildi.

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