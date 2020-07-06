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Gündem Kayseride yatağında ölü bulunan 3 haftalık Melekin annesi tutuklandı
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Kayseri haberleri: Yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Kayseri'de yatağında ölü bulunan 3 haftalık Melek'in annesi tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yatağında ölü bulunan 3 haftalık bebeğin annesi, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Ayşe B'nin polisteki ilk ifadesinde bebeğini boğduğunu söylediği, sonrasında bunu inkar ederek çelişkili ifadeler verdiği öğrenilmişti.

Haber Merkezi AA
Kerimoğlu Mahallesi'ndeki evde 3 haftalık bebek ölü bulunmuştu.
Kerimoğlu Mahallesi'ndeki evde 3 haftalık bebek ölü bulunmuştu.

Pınarbaşı'nın Kerimoğlu Mahallesi'nde babasına ait evde 3 haftalık kızı Melek'in ölmüş halde bulunmasının ardından gözaltına alınan Ayşe B'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Pınarbaşı Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Eşi şehir dışında çalıştığı için bir süredir babaevinde yaşayan Ayşe B. (40), dün 3 haftalık bebeği Melek'in yatakta hareketsiz yattığını babasına haber vermiş, sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlenmişti.

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  • Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Ayşe B'nin polisteki ilk ifadesinde bebeğini boğduğunu söylediği, sonrasında bunu inkar ederek çelişkili ifadeler verdiği öğrenilmişti.
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