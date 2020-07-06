Kayseri'de yatağında ölü bulunan 3 haftalık Melek'in annesi tutuklandı

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Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana gelmişti. 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise halen kayıp olduğu patlamanın 4’üncü gününde kayıp olan son kişi için ekipler seferber olurken gerçekleşen çalışmalar havadan görüntülendi. 6’ya yükselen can kaybında ise bir kişinin daha kimliği belirlendi. Evli ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Kor’un cenazesinin Çorum’a götürülmesi bekleniyor.