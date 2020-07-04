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Bunu yapan insan olamaz: Engelli genci öldüresiye dövdüler

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, bedensel engelli Murat Kazızade'ye önce sözlü tacizde bulundu. Ardından arkadaşlarıyla birlikte engelli genci öldüresiye darp etti. Bacakları ve kalçası kırılan Kazızade ameliyata alındı. Engelli gencin ablası yapılanlara isyan ederek, "Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Haber Merkezi İHA
Engelli genç hastanede tedaviye alındı.
Engelli genç hastanede tedaviye alındı.

Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda yolda yürüyen 31 yaşındaki Murat Kadızade isimli engelli gence bir şahıs “Ne bakıyorsun?” diyerek sözlü tacizde bulundu.

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  • Murat Kadızade’nin “Ben sana bakmadım abi” cevabını vermesi üzerine saldırgan ve yanındaki kişiler engelli genci darp etti. Yaşanan saldırı sonucu hastanelik olan Murat Kadızade’nin bacağı ve kalçası kırıldı. Kırığı olan engelli genç ameliyata alındı.

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Zanlılardan biri gözaltına alındı

Engelli gencin ablası Deniz Kadızade, kardeşinin engelli olduğunu belirterek, "Kardeşimi önce sözlü taciz ediyorlar sonrada darp ediyorlar. Ayağını kırdılar, gittiğimde kardeşimi yerde buldum. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" diyerek tepkisini gösterdi. Olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

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