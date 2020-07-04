Bunu yapan insan olamaz: Engelli genci öldüresiye dövdüler

Dünya

Katar'dan Türkiye mesajı: Stratejik ilişkilerimiz günden güçe güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin ardından Katar'dan yeni bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile kurduğu ilişkilerden övgüyle söz etti. Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.