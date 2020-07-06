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İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda bir erkek tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan hemen gözaltına alındı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İstanbul'daki olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti.

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Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan erkek ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı kadının kan kaybettiğini gören ekipler olay yerine ambulans çağırdı.

Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına destek oldu.

Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırgan polis merkezine götürüldü


Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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