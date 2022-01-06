Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık 2005'te Sepetçiler köyü Taşocakları mevkisinde ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekip, maktuller ile iş ilişkileri bulunan Namık E. ve 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle öldüğü anlaşılan T.O'nun cinayeti gerçekleştirmiş olabileceklerine dair bilgilere ulaştı.
Polis, Uşak ve Düzce'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, Namık E'nin yanı sıra olaya dahil oldukları düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
FETÖ üyeliği iddiasıyla daha önce 12 ay cezaevinde kaldığı belirlenen ve işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Namık E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.