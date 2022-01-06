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3. SAYFA KOCAELİ

Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin 2005 yılında önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı. İki iş insanının 17 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Kocaeli haberleri: Kocaelide 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Kocaeli Adliyesine sevk edilen Namık E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık 2005'te Sepetçiler köyü Taşocakları mevkisinde ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

Faili meçhul küçük bir notla aydınlatıldı
GÜNDEM
Faili meçhul küçük bir notla aydınlatıldı

Jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekip, maktuller ile iş ilişkileri bulunan Namık E. ve 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle öldüğü anlaşılan T.O'nun cinayeti gerçekleştirmiş olabileceklerine dair bilgilere ulaştı.

Polis, Uşak ve Düzce'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, Namık E'nin yanı sıra olaya dahil oldukları düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Katil zanlısı kendisi çıktı
GÜNDEM
Katil zanlısı kendisi çıktı

FETÖ üyeliği iddiasıyla daha önce 12 ay cezaevinde kaldığı belirlenen ve işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Namık E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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