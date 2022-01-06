Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı

İmam Hatip Halil Konakçı: Kim benim peygamberimin dinine 'orta çağ' derse iki elim onun yakasındadır

Ankara Melike Hatun Camisinde vaaz programına katılan İmam Hatip Halil Konakçı, din eğitimini çağ dışı olarak yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden eleştiride bulundu.



Peygamberimize gelmesin diye okun önüne elini uzatan sahabiler gibi olmamız gerektiğini belirten Konakçı, 'Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, Asr-ı Saadet diye tabirlediğim bir güne 'orta çağ' derse benim iki elim onun yakasındadır. 'Efendim işte ya bir şey olursa...' Ne olursa olur. Azdan az çoktan çok gider.' diye konuştu.